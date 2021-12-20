У Лимані запрацював селекційний центр, який дозволить за три роки відновити 1200 га лісу

У місті Лиман Донецької області ввели в експлуатацію насіннєво-селекційний центр, який зможе щороку вирощувати 1 мільйон 200 тисяч нових дерев у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Центр було створено за 8 місяців в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила пресслужба Донецької ОДА.

«Такий центр є другим в Україні. Сказати, що це важлива подія для Донеччини – значить не сказати нічого. З урахуванням того, що, на жаль, восьмий рік триває війна, ліси зникають не тільки через пожежі, але й через бойові дії. За нашими підрахунками цей центр дозволить за три роки відновити 1200 гектарів лісів», - сказав очільник області Павло Кириленко.

В ОДА сподіваються, що центр також позитивно вплине на економіку регіону – створить робочі місця, а у перспективі збільшить обсяги виготовлення деревини в області.

За словами Кириленка, у центрі застосовуватимуться сучасні шведські технології.

«Сіянці, вирощені у цьому насіннєво-селекційному центрі, будуть значно якіснішими і приживатимуться у 95% випадків. Вирощувати їх можна буде двічі на рік, тож вартість відновлення лісів зменшиться на 40%, а швидкість – зросте вшестеро. І це буде робота справжньої європейської якості – тієї, до якої ми так прагнемо», - написав він у Facebook .

Наступного року по всій країні розпочнеться будівництво 9 подібних об'єктів.

«І спільно ми легко досягнемо мети в 1 мільярд дерев за три роки», - резюмував Кириленко.