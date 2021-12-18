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Закон про спрощене оподаткування резидентів Дія Сіті підписав президент

Зеленський схвалив зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Закон про спрощене оподаткування резидентів Дія Сіті підписав президент
Фото: itforum365.com.br

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (закон № 1946-ІХ), повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів "Дія Сіті", функціонування яких визначене Законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" № 1667-ІХ, ухваленим у липні цього року.

Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів “Дія Сіті”:

– можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал;

– оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів – резидентів «Дія Сіті» у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тис. євро за рік;

– сплата єдиного соціального внеску резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів “Дія Сіті”.“Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5376, що вносить зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі.

У липні цього року парламент ухвалив створення "віртуальної (“вільної”) економічної зони" зі спеціальним режимом оподаткування для окремих підприємств і підприємців.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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