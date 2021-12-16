СБУ попередило Кабмін про загрозу зупинки теплогенеруючих підприємств, - ЗМІ

Згідно з документом, під загрозою відсутності опалення опинилися цілі регіони.

Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

Про це йдеться у звіті Служби безпеки України, надісланому Кабінету Міністрів України. Як повідомляє "Дзеркало тижня", текст цього звіту редакції передали джерела в уряді.

Одним із негативних явищ при проходженні осінньо-зимового періоду (ОЗУ) 2021-2022 є неприйняття належних заходів щодо накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, на 01.12.2021 на складах перебуває 486,2 тис. тонн вугілля за планового накопичення 2632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2146,5 тис. тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас зазначеного палива”, ─ сказано у звіті.

Згідно з документом, під загрозою відсутності опалення опинилися цілі регіони, які забезпечуються деякими ТЕЦ та ТЕЦ:

Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижче за необхідний запас вугілля;

Луганська ТЕС має вчетверо нижче за мінімально необхідні запаси;

Чернігівська ТЕЦ ─ запаси вп'ятеро нижчі за норму;

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

СБУ попереджає уряд, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону. Це, у свою чергу, може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".

Нагадаємо, починаючи з вересня державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімально допустимим складом обладнання. Через відсутність вугілля простоює 13–14 енергоблоків із 23. Ще шість зупинено на ремонт.

"Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. тонн.

5 грудня в Україну прибуло друге судно з американським вугіллям. Загальний обсяг другої поставки становить 66 тис. тонн. Як зазначили у ДТЕК, вугілля з першої партії було направлено на Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС. Вугілля з другого судна призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.

16 грудня в Україну прибули два чергові судна класу "Панамакс" з імпортним вугіллям загальним обсягом 131 тис. тонн.