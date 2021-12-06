Запаси вугілля державних ТЕС удвічі нижчі від мінімально допустимого рівня, - Міненерго

На жодній із державних ТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій державної компанії "Центренерго" станом на 3 грудня залишаються удвічі нижчими від мінімально допустимого рівня.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Найбільш критична ситуація на цю дату на Вуглегірській ТЕС, де запаси вугілля становлять 21 тис. тонн за мінімально допустимих 77,6 тис. тонн.

На Зміївській ТЕС знаходиться 59,5 тис. тонн із мінімально необхідних 99,4 тис. тонн. На Трипільській – 42,7 тис. тонн за необхідних 50,6 тис. тонн.

Сумарно на трьох ТЕС державної компанії знаходиться 123,2 тис. тонн за мінімально допустимих 227,6 тис. тонн. На жодній із державних ТЕС фактичний запас вугілля не досягає мінімального необхідного рівня.

Нагадаємо, починаючи з вересня державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімально допустимим складом обладнання. Через відсутність вугілля простоює 13–14 енергоблоків із 23. Ще шість зупинено на ремонт.

"Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. тонн.

5 грудня в Україну прибуло друге судно з американським вугіллям. Загальний обсяг другої поставки становить 66 тис. тонн. Як зазначили у ДТЕК, вугілля з першої партії було направлено на Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС. Вугілля з другого судна призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.