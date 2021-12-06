Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро

Європейський центробанк збирається оновити дизайн банкнот євро.

На сайті ЄЦБ повідомляється, що процес редизайну почнеться зі створення фокус-груп, які мають зібрати думки громадян з усієї зони євро щодо можливих темами для майбутніх банкнот євро. Потім від кожної країни єврозони буде складено короткий список нових тем, який розглядатиме керуюча рада ЄЦБ.

Цей процес буде тривати близько двох років.

Нинішній дизайн банкнот євро заснований на темі "епох і стилів", яка представлена вікнами, арками і мостами.

"Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом в Європі, особливо в часи кризи, і на них як і раніше існує великий попит", - наголосила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

За її словами, за 20 років прийшов час переглянути зовнішній вигляд банкнот, щоб зробити їх більш придатними для європейців будь-якого віку та походження.

Після завершення процесу дизайну керівна рада ЄЦБ дозволить виробництво нових банкнот та ухвалить рішення про можливі дати їх випуску.