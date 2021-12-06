Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
ГоловнаЕкономікаФінанси

Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро

Гроші хочуть зробити більш привабливими для європейців.

Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро
Фото: EPA/UPG

Європейський центробанк збирається оновити дизайн банкнот євро.

На сайті ЄЦБ повідомляється, що процес редизайну почнеться зі створення фокус-груп, які мають зібрати думки громадян з усієї зони євро щодо можливих темами для майбутніх банкнот євро. Потім від кожної країни єврозони буде складено короткий список нових тем, який розглядатиме керуюча рада ЄЦБ.

Цей процес буде тривати близько двох років.

Нинішній дизайн банкнот євро заснований на темі "епох і стилів", яка представлена вікнами, арками і мостами.

"Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом в Європі, особливо в часи кризи, і на них як і раніше існує великий попит", - наголосила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

За її словами, за 20 років прийшов час переглянути зовнішній вигляд банкнот, щоб зробити їх більш придатними для європейців будь-якого віку та походження.

Після завершення процесу дизайну керівна рада ЄЦБ дозволить виробництво нових банкнот та ухвалить рішення про можливі дати їх випуску.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також