В Україну прибуло друге судно з американським вугіллям

В Україну прибуло друге судно класу "Панамакс" із американським вугіллям.

Про це повідомили на сторінці компанії ДТЕК.

"Судно поставлене в рамках домовленостей компанії ДТЕК з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії. Загальний обсяг другої поставки складає 66 тис. т. Сьогодні судно прийнято на 20-й причал порту TIS (Одеська область. – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що 20 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. тонн.

Очікується, що всі партії прибудуть до України протягом листопада 2021 року – січня 2022 року.

У листопаді президент Володимир Зеленський анонсував прибуття в Україну семи кораблів "Панамакс", у зв'язку з чим, за його словами, дефіциту електроенергії та обмеження її споживання не очікується. Імпортером цього вугілля виступила ДТЕК Ріната Ахметова.