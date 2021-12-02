Кабмін збільшив видатки та виплати медикам і їхнім сім'ям

Доходи та видатки у бюджеті Фонду соцстрахування збільшили на понад 720 млн гривень.

Кабінет міністрів на засіданні 2 грудня затвердив оновлений бюджет Фонду соцстрахування, збільшивши доходи та видатки на понад 720 млн гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це забезпечить додаткові ресурси, які отримають медпрацівники у разі втрати працездатності через коронавірусну хворобу.

Прем'єр-міністр наголосив, що медичні працівники повинні мати соціальний захист та гарантії без будь-яких перешкод.

Нагадаємо, голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький переконаний, що у Бюджеті-2022 для мінімальної зарплатні лікаря в 20 тис. грн закладено достатньо коштів. Нардеп стверджує, що грошей вистачить і на вищі зарплати для "нелікарських" спеціальностей.