Усманов продав "ВКонтакте" і Mail.ru оточенню Путіна

Холдинг USM мільярдера Алішера Усманова продав пакет акцій VK (колишня Mail.ru Group) групі "Согаз", найбільшими акціонерами якої є Юрій Ковальчук та "Газпром". VK належить найбільша російська соціальна мережа "ВКонтакте", а також "Однокласники" і пошта Mail.ru.

Про це повідомляється в пресрелізі USM.

"Акціонерна участь у VK Group багато в чому визначила розвиток та стала важливою частиною історії нашого холдингу. Наш підхід - максимальна свобода дій для молодого та енергійного менеджменту, тому ще три роки тому я та мої партнери передали право голосувати нашими акціями VK Group її керівництву", - цитує Усманова російський Forbes.

Станом на початок 2021 року до числа найбільших акціонерів "Согаз" входили Юрій Ковальчук, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна, компанія "Газпром", якою керує наближений до Путіна Олексій Міллєр, а також двоюрідний племінник Путіна Михайло Шеломов і Антон Устінов, колишній помічник президента "Роснафти" Ігоря Сєчіна.

Холдинг Усманова володів пакетом акцій VK через участь у статутному капіталі акціонерного товариства "МФ Технології", що контролює 57,3% голосуючих акцій компанії. У "МФ Технологіях" USM належало через ПАТ "Мегафон" 45%. Внаслідок операції весь цей пакет акцій у капіталі VK Group було продано групі "Согаз".

Перед цим "Газпромбанк" придбав 36% акцій "МФ Технології" у Сбербанку.

"ВКонтакте", "Однокласники" та Mail.ru знаходяться під санкціями, доступ до них в Україні закрито.