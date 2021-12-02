"Метінвест" Ахметова створив нову вугільну компанію

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського створила нову вугільну компанію "Метінвест Покровськвугілля".

На сайті холдингу повідомляється, що вона керуватиме шахтоуправлінням "Покровське" та Свято-Варваринською збагачувальною фабрикою в Покровську. Ці активи раніше входили до групи "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса.

До компанії вже перевели понад 400 працівників цих підприємств.

Генеральним директором "Метінвест Покровськвугілля" став Андрій Акулич, який до призначення обіймав посаду заступника генерального директора з інтеграції компанії "Донецьксталь".

Шахтоуправління "Покровське" - одне з найбільших підприємств в Україні та Східній Європі з видобутку коксівного вугілля, яке використовується в металургії для виробництва чавуну. Його ресурсна база становить понад 200 млн тонн. Свято-Варваринська збагачувальна фабрика виробляє вугільний концентрат, його потужність - 8 млн тонн рядового коксівного вугілля на рік із можливістю збагачення п'яти різних класів вугілля.

"Метінвест" отримав контроль над ними у березні 2021 року.