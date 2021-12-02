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Україна просить ЄС про нову фінансову допомогу, - Bloomberg

Виконавчий орган ЄС найближчими тижнями обговорить підтримку України з посадовими особами МВФ.

Україна просить ЄС про нову фінансову допомогу, - Bloomberg

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додаткову фінансову допомогу, яка має допомогти виконувати свої зобов’язання в умовах збільшення військових загроз з боку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми офіційно звернулися до Європейської комісії з проханням про довгострокову макрофінансову програму для забезпечення стабільного фінансування на найближчі роки", – наводить агентство слова Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.

Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінансової підтримки, яка буде виконуватися паралельно з новою програмою від Міжнародного валютного фонду, сказав представник комісії.

Виконавчий орган ЄС найближчими тижнями обговорить підтримку України з посадовими особами МВФ, щоб переконатися, що вона відповідає умовам, встановленим Фондом.

Нагадаємо, 25 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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