​Центральний апеляційний господарський суд підтвердив повернення ЗТМК державі

Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави.

Рішення ухвалено 30 листопада 2021 року, інформує пресслужба Фонду державного майна.

До винесення рішення суду 49% ТОВ "ЗТМК" належало компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (група компаній DF Group).

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко назвав перемогу в апеляційному суді результатом "наполегливої роботи команди Фонду держмайна і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Він також додав, що рішення про повернення "ЗТМК" державі вже набрало законної сили та буде виконано найближчим часом.

"Остаточне рішення про повернення Запорізького титаномагнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню", – заявив Дмитро Сенниченко.

У Group FD заявили, що будуть оскаржувати Розірвання угоди про створення ООО "ЗТМК". У компанії заявили, що вважають це рішення необґрунтованим і політично мотивованим, а також таким, що ухвалено з низкою процесуальних порушень.

"Ми обовʼязково будемо оскаржувати це рішення у Верховному Суді. Пришвидшене ухвалення рішення і ціла низка процесуальних порушень, які ми побачили, дають нам підстави говорити про політичний тиск на суд. Компанії Tolexis Trading Limited не було надано можливості представити свої інтереси в суді, суд пройшов без представникаTolexis", – заявив адвокат компанії Роман Чишинський.

Tolexis Trading Limited наполягає, що інвестор повінсью виконав зобовʼязання перед державою у межах угоди та проінвестував у ЗТМК $110 млн.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до компанії “Толексіс Трейдінг Лімітед” (Кіпр) і ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Таким чином суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави.

Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа і Фонд держмайна в листопаді 2013 року створили ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", яким відійшов майновий комплекс однойменного держпідприємства. Частка держави в новій компанії склала 51% за рахунок майнового комплексу ЗТМК. Фірташ в особі Tolexis Trading повинен був інвестувати в підприємство $110 млн і за це отримати 49% частку.

Однак Фірташ домігся призначення свого менеджменту на підприємство, рішеннями якого більшість грошей було витрачено на погашення боргів за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. Надалі ці кошти були виведені з України шляхом переказу на рахунки офшорних фірм.

У зв'язку з цим САП почала домагатися розірвання договору і повернення комбінату в держвласність.

У грудні 2018 року Апеляційний суд підтвердив повернення ЗТМК державі. Втім у березні 2019 року Верховний Суд скасував це рішення та направив справу про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату на новий розгляд.