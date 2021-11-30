Названі ТОП-5 активів збанкрутілих банків, проданих ФГВФО з початку 2021 року

Головний офіс «ВТБ Банку» в центрі Києва, будівля «Родовід банку» на Подолі, пул кредитів банку «Фінанси та Кредит» і «Дельта Банку», портфель кредитів банку «Фінансова ініціатива» та готель «Вікторія» на узбережжі Чорного моря в Одесі стали найдорожчими активами збанкрутілих банків, проданими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб від початку 2021 року. Про це пише «УНІАН».

Так за головний офіс «ВТБ Банку» площею 5 975,3 кв. м разом із земельною ділянкою було виручено 294,3 млн грн, за будівлю «Родовід банку» площею 6077,1 кв - 280,6 млн грн, за пул кредитів банку «Фінанси та Кредит» і «Дельта Банку» - 269 млн грн, за портфель кредитів банку «Фінансова ініціатива», частина з яких знаходиться в заставі Національного банку - 148 млн грн, за готель «Вікторія» - 139,3 млн грн.

Загальна вартість активів збанкрутілих банків, проданих від початку 2021 року становила майже 2 млрд грн. Якщо ж брати весь період від початку «банкопаду», який стався в Україні в результаті фінансової кризи 2014-2017 років і призвів до визнання неплатоспроможними 100 банків, було продано активів на суму близько 30 млрд грн.

«Кошти від реалізації активів збанкрутілих банків Фонд гарантування вкладів спрямовує на задоволення вимог їх кредиторів», - зазначає директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Олександр Кульчицький.

Фактично, після того, як Фонд гарантування вкладів отримав у своє управління сотню неплатоспроможних банків, він створив в Україні ринок проблемних активів. Для підвищення ефективності реалізації активів була розроблена система електронних аукціонів Prozorro.Продажі, яка почала працювати з 2016 року. Саме на цьому майданчику і були реалізовані зазначені активи.

«Головні переваги цієї системи – єдині правила гри і рівні умови для всіх учасників аукціонів, прозора конкуренція. Це забезпечує справедливість і відкритість проведення торгів за принципом «усі бачать усе», а також максимальну можливу ціну продажу активу на ринку завдяки конкурентній боротьбі за лот», - наголошує Олександр Кульчицький.

Всі активи збанкрутілих банків, які виставляються на аукціони, можна розділити переважно на дві категорії: нерухомість та права вимоги за кредитами. Останні складають майже 80% усіх активів і продаються значно складніше за нерухомість, оскільки часто ці кредити є беззаставними або зі «сміттєвим» забезпеченням, а також мають прострочку погашення 7-10 років. Однак частина кредитів – працюючі, вчасно обслуговуються позичальниками та є привабливими активами для гравців банківського ринку.

«Нерухомість зазвичай продається швидко, особливо якщо вона не має юридичних обтяжень. Права вимоги за кредитами – більш складний вид активу. Окрім оплати за лот, він вимагає від інвестора витрат на інвестиційну оцінку, юридичні консультації, судові процеси тощо. Також враховуються ризики, пов’язані з активом. Серед них – затягування судових процесів щодо стягнення заборгованості за кредитом чи застави, втрата цілісності і знецінення з часом предмету застави та інші ризики. Тому в першу чергу, ціна продажу активів на ринку залежить від їх якості», - зазначив партнер, керівник практики реструктуризації KPMG в Україні Юрій Федорів.