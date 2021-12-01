Україна та Франція підписали контракт на будівництво 5 кораблів для прикордонників

Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції.

Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українське підприємство НІБУЛОН підписали контракт на будівництво у Миколаєві п'яти суден для потреб Держприкордонслужби України.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Сьогодні, 30 листопада, між французькою суднобудівною компанією ОСЕА та українською компанією НІБУЛОН було підписано контракт про будівництво п'яти суден для потреб Держприкордонслужби України. Виробництво буде зосереджено у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції. Передача першого судна відбудеться в Одесі. Планується, що його спустять на воду вже 9 грудня. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими спеціалістами.

Перший катер компанії ОСЕА для Держприкордонслужби прибуде в Україну вже навесні.

Нагадаємо, проєкт з ОCEA розрахований до 2024 року, а перший корабель Україна зможе отримати в 2021 році. Катери розміщуватимуться в місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони - Одесі, Маріуполі, Бердянську, Ізмаїлі і Кілії.

Вартість угоди - 136 млн євро. 15% від цієї суми Україна заплатить з державного бюджету, а решта 85%, або майже 116 млн євро, візьмуть у спеціальний кредит у французького казначейства з мінімальними відсотками.