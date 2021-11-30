Речник Путіна пояснив, чому Росія не починає переговори про транзит газу через Україну після 2024 року

"Щоб щось транзитувати, потрібно мати кінцевих покупців у Європі".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати від того, чи знайдуться на нього покупці.

Про це він сказав у вівторок, 30 листопада, коментуючи заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про те, що Росія відмовляється вести переговори про продовження транзиту.

"Щодо транзитних справ, то, звичайно, потрібно адресувати питання "Газпрому". Хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців у Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит у результаті. От поки "Газпром" не визначиться з цією лінією, то, відповідно, обговорення теми транзиту стоїть у другу чергу. Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово роз'яснював президент", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

У липні 2021 року США та Німеччина домовилися, що американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у листопаді 2021 року заявив, що Україна хоче продовжити транзитний контракт з "Газпромом" на 15 років і пропонує збільшити його до 60 млрд кубометрів на рік.