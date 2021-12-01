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Кабмін збільшив доходи держбюджету-2022 у законопроєкті на 55 млрд грн і видатки на 56 млрд грн

Рада 2 грудня розгляне документ у другому читанні.

Кабмін збільшив доходи держбюджету-2022 у законопроєкті на 55 млрд грн і видатки на 56 млрд грн
Фото: Сергей Нужненко

Кабінет міністрів збільшив дохідну частину державного бюджету на 2022 рік у редакції законопроєкту №6000 до другого читання на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн. Зокрема доходи за загальним фондом збільшено на 78 млрд грн - до 1,18 трлн грн.

Згідно з матеріалами законопроєкту на сайті парламенту, уряд заклав у ньому збільшення видаткової частини на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн, зокрема за загальним фондом збільшення становило 50 млрд грн, передає "Інтерфакс-Україна".

Одночасно граничний обсяг дефіциту держбюджету уряд у редакції законопроєкту до другого читання пропонує збільшити на 792 млн грн. - до 188,798 млрд грн.

Щодо дохідної частини, то майже на 25 млрд грн збільшено план надходжень від рентних платежів - до 71,25 млрд грн. Зокрема, на 22,7 млрд грн збільшено план надходжень за рахунок ренти на газ. Окрім того, очікувані надходження від ренти на руди збільшено на 0,24 млрд грн. - до 4,7 млрд грн.

Загалом план щодо податкових надходжень до держбюджету-2022 до другого читання збільшився на 64 млрд грн - до 1,167 трлн грн.

Надходження від НБУ у 2022 році пропонується визначити на рівні майже 13,6 млрд грн.

Одночасно в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік пропонується забрати формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу, залишивши рівень граничного обсягу держборгу на колишньому рівні - 2,725 трлн грн. Окрім цього, зазначається, що у 2022 році держгарантії можуть видавати, зокрема, за рішенням Кабміну обсягом до 3% планових доходів загального фонду держбюджету.

Раніше повідомляли, що Україна в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася з 2022 року повернутись до практики обмеження державних гарантій до 3% доходів загального фонду держбюджету за рік.

Оновлена редакція законопроєкту про держбюджет наступного року також пропонує розподіл 64% надходжень від податку на доходи фізосіб (ПДФО), що сплачується на відповідних територіях, до загального фонду місцевих бюджетів.

2 листопада Верховна Рада після чотирьох пленарних днів розгляду правок до проєкту бюджету-2022 ухвалила його в першому читанні.

Уряд до першого читання пропонував доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень. Цей законопроєкт Рада ухвалила 30 листопада.

У Раді розгляд бюджету на 2022 рік у другому читанні планують на четвер, 2 грудня. За оцінками голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за законопроєкт у другому читанні готові проголосувати близько 250 народних депутатів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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