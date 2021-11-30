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Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві

Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності.

Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві

Україна почала головувати в Енергетичному співтоваристві терміном на 1 рік, прийнявши естафету від Сербії

Про це у Facebook повідомив повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

"Сьогодні на 19-му засіданні Ради міністрів Енергетичного співтовариства мав честь ухвалити від Сербії президентство України в Energy Community терміном на 1 рік", - повідомив заступник міністра.

Пресслужба Міністерства енергетики зі свого боку зазначила, що Україна під час головування докладатиме всіх зусиль для підвищення ролі енергетичної солідарності, яка є вкрай важливою в умовах міжнародної енергетичної кризи.

Україна набула статусу повноправного члена Енергетичного співтовариства 1 лютого 2011 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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