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Португалія закрила останню вугільну електростанцію на 9 років раніше від запланованого

Раніше всі вугільні електростанції закрили Бельгія, Австрія та Швеція.

Португалія закрила останню вугільну електростанцію на 9 років раніше від запланованого
Фото: www.dtek.com

Португалія четвертою в Європейському Союзі припинила використання забруднювальних матеріалів для виробництва електроенергії і закрила останню вугільну електростанцію.

Це сталося на дев'ять років раніше від запланованого Португалією припинення використання викопного палива в 2030 році, передає агентство Reuters.

Розташований у центральній Португалії завод Pego, який припинив роботу минулих вихідних, був другим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу в країні.

На цей час власники закритої електростанції розглядають варіант переходу на гранульованого біопалива - пелети з деревини. Водночас екологи радять сфокусуватися на вітровій та сонячній енергетиці.  На сьогодні Португалія 60%-70% електроенергії отримує з відновлюваних джерел.

Раніше всі вугільні електростанції закрили Бельгія, Австрія та Швеція.

Нагадаємо, 3 листопада на кліматичному саміті COP26 у Глазго понад 40 країн світу, включно з Україною, пообіцяли відмовитись від вугілля. Сторони, які підписали угоду, зобов'язалися припинити інвестиції у нове виробництво вугілля. Вони також встановили дедлайни для відмови від вугілля: для великих економік - до 2030 року, для бідніших країн - до 2040 року.

Україна, як зазначається на сайті PPCA, зобов'язалася відмовитись від виробництва електроенергії на основі вугілля до 2035 року, тоді як раніше це рішення планувалося втілити до 2050 року.

Однак учора віцепрем’єрка Ольга Стефанішина спростувала зобов'язання України відмовитися від вугільних ТЕС до 2035 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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