Начальники генштабів США і Росії провели переговори

Сторони готуються до саміту Байдена і Путіна, що стосуватиметься України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов у вівторок, 23 листопада, провели телефонну розмову.

"23 листопада 2021 року відбулася телефонна розмова начальника Генерального штабу Збройних Сил РФ - першого заступника міністра оборони РФ генерала армії Валерія Герасимова та голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерала Марка Міллі, під час якого воєначальники обговорили актуальні питання міжнародної безпеки", - повідомив російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

Переговори відбулися на тлі повідомлень про підготовку російсько-американських контактів на найвищому рівні та загрози російського вторгнення в Україну.

Минулого тижня, 17 листопада, відбулась телефонна розмова секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева та помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана.

Після цього речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Джо Байден та Володимир Путін проведуть онлайн-зустріч, яка стосуватиметься України та НАТО.

За даними української та американської розвідки, Росія зібрала неподалік від кордону з Україною військове угрупування чисельністю близько 100 тисяч осіб. Вони можуть здійснити вторгнення на територію України наприкінці січня чи на початку лютого. Атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і вторгнення через сусідню Білорусь.

Після заяви начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що на зиму Росія планує нову масштабну атаку на Україну, в Кремлі вкотре почали звинувачувати НАТО в "накачуванні України зброєю", а Україну – в "агресивних задумах".