У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Україні варто пам'ятати про долю Афганістану на тлі повідомлень про можливе відправлення Сполученими Штатами зброї та радників до країни. Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс".

"Усі прагнення США "допомогти" Україні ведуть її до прірви", - сказав Картаполов, запропонувавши згадати, "чим завершилася американська авантюра в Афганістані".

"Чи не доведеться потім українцям чіплятися за американські літаки і вертольоти, що відлітають. А коли настане час, поруч уже не буде цих порадників і помічників", - додав депутат.

Раніше американський телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена зважує рішення про відправку військових радників та нового обладнання включно зі зброєю в Україну. Це відбувається на тлі нарощування Росією сил на кордонах.

За словами співрозмовників, у пакет допомоги з летальною зброєю можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, інші ракети та міномети. Також розглядається як варіант ПЗРК Stinger. Міноборони наполягає на відправку в Україну замість Афганістану деякого обладнання, зокрема вертольотів Мі-17.

Ці вертольоти американці купили в Росії для того, щоб потім відправити в Афганістан.

У Кремлі вважають, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України", а також звинуватили США в "накачуванні України зброєю".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

Американська місія в Афганістані, яку було завершено наприкінці серпня 2021 року, тривала майже 20 років. Вона розпочалася 7 жовтня 2011 року, тобто незабаром після теракту із вежами-близнюками 11 вересня, який лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

Протягом цього часу загинуло понад 2,4 тисячі американських військових. Крім того, за цей час бойових дій у Афганістані полягло також понад 1,1 тисячі військовослужбовців союзників США, котрі входили в коаліцію. З афганського боку війна коштувала понад 100 тисяч жертв як серед військових, так і серед цивільного населення.

15 серпня ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору.

Захоплення влади в Афганістані супроводжувалося великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Одразу після захоплення талібами Кабула канцлерка ФРН Ангела Меркель визнала провал місії західної коаліції в Афганістані. Говорячи про виведення військ США, канцлерка зазначила, що на це були "внутрішньополітичні причини" в США, але в результаті за виведенням військ виник "ефект доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.

Військове вторгнення Радянського Союзу у суверенний Афганістан під приводом боротьби проти повстанських груп моджахедів тривало 10 років. Війна в Афганістані розпочалась у грудні 1979 року нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством президента країни Хафізулли Аміна разом з його оточенням, та заміни його маріонетковим урядом більш керованого Кармаля Бабрака. До Афганістану було перекинуто "обмежений контингент" радянської армії.

Війна, за офіційними радянськими даними, тривала до виведення основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року.

Унаслідок цієї війни загинуло (за міжнародними даними, прийнятими також і в колишньому СРСР) близько 1,5 млн або 10% з числа тодішнього населення країни. Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослужбовців.

Через горнило радянсько-афганської війни пройшло понад 160 тис. українців - близько 25% від загального числа радянських військовослужбовців. Із них понад 3 тисячі загинули, десятки вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон.

Поранення отримали більше 8 тис. українців (за іншими даними - більше 11 тисяч), з них 4 687 повернулися додому інвалідами.

У лютому 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко порівняв вторгнення СРСР до Афганістану з війною на Донбасі.