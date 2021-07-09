Байден назвав нову дату повного виведення військ із Афганістану

Президент США не вважає провальною американську місію, але і приводів для святкування не бачить.

Двадцятирічна військова операція США в Афганістані завершиться 31 серпня. Про це заявив президент Джо Байден, пише Associated Press.

Байден спростував твердження про те, що місія Америки в Афганістані провалилася, але і зазначив, що приводів для святкування теж немає.

Американський президент вважає малоймовірним, що уряд контролюватиме весь Афганістан після відходу військ. Він закликав уряд Афганістану і "Талібан" досягти мирної угоди.

"Ми поїхали в Афганістан не для відбудови нації. Афганські лідери мають об'єднатися і рухатися далі в майбутнє", - заявив він.

Байден додав, що не збирається відправляти ще одне покоління американців на війну без розумних очікувань результату.

Американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

Війська з Афганістану разом зі Штатами відводять і інші крахни НАТО. Керівник збройних сил Великобританії вважає, що після повного відводу військ таліби можуть захопити більші частини території країни. Представники ісламістського радикального руху "Талібан" тим часом у Москві заявили, що контролюють 85% території Афганістану.