США додадуть до "чорного списку" ще 14 китайських компаній, – Reuters

США найближчим часом доповнять економічний "чорний список" ще більш ніж десятьма китайськими компаніями. Це пов'язано із можливими порушеннями прав людей та стеженням у Синьцзяні – регіоні КНР, де мешкає переважно мусульманське населення. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

Одне з джерел стверджує, що мова йде про 14 юросіб, але не пояснює, яких саме.

Минулого місяця до цього списку додали п'ять компаній і організацій через звинувачення у примусовій праці. За словами джерел, доповнення до списку юридичних осіб є частиною зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа зі притягнення КНР до відповідальності за порушення прав людей.

Китай заперечує геноцид уйгурів та примушення їх до праці в Синьцзяні і каже, що його політика необхідна для "викорінення сепаратистів та релігійних екстримістів", які нібито готували напади.

У червні президент США Джо Байден підписав указ про заборону Вашингтону робити інвестиції в 59 китайських компаній задля запобіганню підриву безпеки Штатів. До списку потрапив і техногігант Huawei Technologies Co. Ltd.

В листопаді минулого року 45-ий президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозою, яку представляє військово-промисловий комплекс КНР.

"Чорний список" є одним із заходів, схвалених адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо китайських компаній.

Huawei потрапив до "чорного списку" ще у 2019 році, влада США висунула офіційні звинувачення з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану.