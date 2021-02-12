Китай заборонив мовлення BBC на своїй території

Британське медіа BBC World News отримало заборону на мовлення в Китаї.

Національне управління радіо і телебачення КНР аргументувало свою заборону тим, що репортажі BBC в Китаї нібито серйозно порушують правила, зокрема і те, що новини мають бути правдивими і чесними. Як пише Reuters, регулятор заявив, що BBC News завдали збитку інтересам країни та підірвали національну єдність.

Таким чином канал "не відповідає вимогам для іноземних телеканалів у Китаї" і заявка на трансляцію ще рік не може бути прийнята.

Англомовні новини BBC World переважно не включені у пакети телеканалів на території Китаю, але доступні в деяких готелях і будинках.

Дії КНР уже засудили міністр іноземних справ Домінік Рааб і Держдеп США. Рааб заявив, що заборона на мовлення на материковому Китаї є недопустимим обмеженням свободи слова.

"У Китаї діють одні з найсуворіших обмежень свободи ЗМІ та Інтернету, і цей останній крок тільки нашкодить репутації Китаю в очах світу", - заявив він.

BBC систематично повідомляло про зґвалтування жінок у таборах для етнічних уйгурів та інших мусульман у китайському регіоні Синьцзян. Китай заперечував усі звинувачення та заявив, що матеріали BBC позбавлені фактів.

КНР, як відомо, відселяє уйгурське населення в так звані табори перевиховання. Правозахисники заявляли, що Коран в будинку є достатньою підставою для того, щоб запроторити уйгурця до табору на кілька місяців, а то й років, пише DW.

Заборона на мовлення британського телеканалу відбулася через тиждень після того, як британський регулятор медіа відкликав ліцензію китайського державного телебачення. Мова йде про ліцензцію China Global Television Network. Тоді КНР розкритикувала це рішення і натякнула, що залишає за собою право на відповідь.