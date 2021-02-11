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США закликали інші країни приєднатися до Кримської платформи

ПредставникСША також закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів.

США закликали інші країни приєднатися до Кримської платформи
Заседание Совета безопасности ООН
Фото: UN Photo/Kim Haughton

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує українську ініціативу Кримська платформа та закликає інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

Про це у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, передає "Укрінформ".

"Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації", - сказав Гантер.

Він звернув увагу на посилення переслідування Росією всіх форм інакомислення в окупованому Криму. І закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

"Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності", - сказав представник США.

Нагадаємо, глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила, що "Кримська платформа" працюватиме на теренах Парламентської асамблеї Ради Європи, яка обрана у якості додаткового майданчика.

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