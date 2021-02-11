США закликали інші країни приєднатися до Кримської платформи

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує українську ініціативу Кримська платформа та закликає інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

Про це у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, передає "Укрінформ".

"Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації", - сказав Гантер.

Він звернув увагу на посилення переслідування Росією всіх форм інакомислення в окупованому Криму. І закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

"Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності", - сказав представник США.

Нагадаємо, глава української делегації ВРУ у ПАРЄ - представниця "Слуги народу" Марія Мезенцева в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявила, що "Кримська платформа" працюватиме на теренах Парламентської асамблеї Ради Європи, яка обрана у якості додаткового майданчика.