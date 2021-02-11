Латвія закрила кордони до 25 лютого

Упродовж двох тижнів в'їзд до країни буде дозволено тільки при невідкладних причинах.

З 11 по 25 лютого Латвія заборонила в'їзд у країну з несуттєвих причин з усіх країн Європейського Союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Британії.

Це передбачають поправки до розпорядження про запровадження надзвичайного стану, пише Delfi.

Упродовж двох тижнів в'їзд у Латвію буде дозволений тільки при невідкладних і важливих причинах, серед яких називаються робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону

З дозволу міністра сполучення можуть здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів, приватним повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні пасажирські перевезення транзитом, спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, спеціально організовані перевезення спортсменів для участі в змаганнях за кордоном і в міжнародних змаганнях в Латвії.

Люди з COVID-19 також можуть повернутися в Латвію по суші, але тільки на приватному транспорті.

Крім того є ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Раніше Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації, введений в країні через епідемію коронавірусу, до 6 квітня.