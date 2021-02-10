Туреччина почала військову операцію в Іраку

Збройні сили Туреччини розпочали військову операцію "Кіготь Орла-2" проти підрозділів Робочої партії Курдистану, які продовжують діяти на півночі Іраку.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

"З метою запобігання терактам проти нашого народу та сил безпеки з півночі Іраку та забезпечення нашої прикордонної безпеки; відповідно до наших прав на самооборону, що випливають із міжнародного права, 10 лютого 2021 року була розпочата операція "Кіготь орла-2", - йдеться в повідомленні.

Торік у червні Міноборони Туреччини оголосило про початок операції "Кіготь орла". Турецькі ВПС обстріляли притулки учасників Курдської робочої партії в районі гір Кандиль в Іраку. Тоді влада Туреччини заявила, що ця операція націлена на захист кордонів і народу Туреччини і проходить відповідно до її права на самооборону.

США і Євросоюз визнали Курдську робітничу партію терористичною організацією.

У липні Туреччина почала антитерористичну операцію проти курдів у трьох провінціях на сході країни.

У 2018-му Туреччина провела проти курдів операцію "Оливкова гілка".