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На курорті Куршавель розбився вертоліт, загинуло дві людини

Місцеві ЗМІ пишуть, що вертоліт належить місцевому бізнесменові. Він вижив в авіакатастрофі, але госпіталізований у важкому стані. 

На курорті Куршавель розбився вертоліт, загинуло дві людини

У Французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані, повідомили у префектурі департаменту Савоя, пишуть Euronews.

Повідомлення про катастрофу надійшло від свідка близько 17 години 9 лютого. Аварія трапилася між озером Роз'єр та горою Дент-дю-Віллар на висоті 1900 метрів.

Рятувальники дісталися до місця катастрофи приблизно через годину. Один з поранених потребував негайної допомоги. 

Як пише "Європейська правда" з посилання на місцеві ЗМІ, вертоліт належить президенту асоцації торговців курорту Тарантез, власнику магазинів Патріку Лепейдрі. Він також був одним з п'яти людей на борту, отримав травми і у важкому стані був госпіталізований у лікарню Гренобля. Причини катастрофи поки з'ясовуюються. 

Нагадаємо, що у грудні 2020 в Альпах розбився вертоліт з шістьма людьми на борту. Катастрофа забрала життя п'ятьох людех. Під час польоту команда виконувала рятувальну операцію.

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