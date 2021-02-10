На курорті Куршавель розбився вертоліт, загинуло дві людини

Місцеві ЗМІ пишуть, що вертоліт належить місцевому бізнесменові. Він вижив в авіакатастрофі, але госпіталізований у важкому стані.

У Французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршавель розбився цивільний вертоліт, внаслідок чого загинуло дві людини. Ще три людини були травмовані, повідомили у префектурі департаменту Савоя, пишуть Euronews.

Повідомлення про катастрофу надійшло від свідка близько 17 години 9 лютого. Аварія трапилася між озером Роз'єр та горою Дент-дю-Віллар на висоті 1900 метрів.

Рятувальники дісталися до місця катастрофи приблизно через годину. Один з поранених потребував негайної допомоги.

Як пише "Європейська правда" з посилання на місцеві ЗМІ, вертоліт належить президенту асоцації торговців курорту Тарантез, власнику магазинів Патріку Лепейдрі. Він також був одним з п'яти людей на борту, отримав травми і у важкому стані був госпіталізований у лікарню Гренобля. Причини катастрофи поки з'ясовуюються.

Нагадаємо, що у грудні 2020 в Альпах розбився вертоліт з шістьма людьми на борту. Катастрофа забрала життя п'ятьох людех. Під час польоту команда виконувала рятувальну операцію.