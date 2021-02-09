Сенат США почав розгляд імпічменту Трампа

Сенат Сполучених Штатів розпочав розгляд справи про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У вівторок законодавці зосередяться на питанні конституційності оголошення імпічменту президентові, який вже пішов з посади.

Очікується, що юристи Трампа наполягатимуть на неконституційності розгляду Сенатом справи про імпічмент президента, строк повноважень якого завершився.

Сторона обвинувачення, представлена дев’ятьма конгресменами від Демократичної партії, наголосять на тому, що розгляд стосується січневих подій, коли Трамп був президентом.

Обговорення триватиме не більше чотирьох годин, після чого питання про конституційність розгляду справи буде винесено на голосування. Оглядачі очікують, що Сенат, в якому більшість контролює Демократична партія, визнає процес конституційним. В такому випадку, законодавці перейдуть до розгляду справи по суті.

Сторони обвинувачення та захисту матимуть по 16 годин, щоб представити свої аргументи законодавцям.

Сторони також можуть залучити до розгляду справи свідків. Якщо свідків не буде долучено, остаточне голосування щодо імпічменту може відбутися вже в неділю чи в понеділок до початку перерви в роботі Сенату з нагоди Дня президента.

Нагадаємо, Трамп відмовився давати покази в Сенаті у справі про його імпічмент.

Для імпічменту потрібно дві третини голосів, тоді як Демократична і Республіканська партії мають однакову кількість сенаторів.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.

Наприкінці січня з команди Трампа пішли п'ять адвокатів, які мали захищати його у справі про імпічмент.