Найстарша жителька Європи 116-річна сестра Андре (уродж. Люсіль Рандоне) одужала після перенесеного COVID-19.

Як інформує французька газета Var-Matin, 8 лютого її тест на коронавірус дав негативний результат.

За даними видання, перебіг захворювання був у черниці безсимптомний, вона перебувала на самоізоляції.

У четвер, 11 лютого, Рандоне відсвяткує своє 117-річчя в будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре у французькому Тулоні.

Люсіль Рандоне народилася 11 лютого 1904 року. В молодості працювала у госпіталі, пізніше стала черницею і прийняла ім'я сестра Андре. У 2019 році Рандоне отримала на день народження особистий лист від папи Римського Франциска і освячену вервицю.