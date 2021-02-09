Найстарша жителька Європи 116-річна сестра Андре (уродж. Люсіль Рандоне) одужала після перенесеного COVID-19.
Як інформує французька газета Var-Matin, 8 лютого її тест на коронавірус дав негативний результат.
За даними видання, перебіг захворювання був у черниці безсимптомний, вона перебувала на самоізоляції.
У четвер, 11 лютого, Рандоне відсвяткує своє 117-річчя в будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре у французькому Тулоні.
Люсіль Рандоне народилася 11 лютого 1904 року. В молодості працювала у госпіталі, пізніше стала черницею і прийняла ім'я сестра Андре. У 2019 році Рандоне отримала на день народження особистий лист від папи Римського Франциска і освячену вервицю.
Нагадаємо, 2 січня мешканка Японії Кане Танака, яку офіційно визнано найстарішою людиною на планеті, відсвяткувала 118-й день народження. Японка живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. Повідомлялося, що з початку пандемії вона рідко бачила свою сім'ю, але перебуває в гарному настрої, регулярно їсть і займається гімнастикою.