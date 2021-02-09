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В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських каналів

Регулятор не знайшов, хто їх представляє.

В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських каналів
Фото: diskiem.lv

В Латвії заборонили ретрансляцію 16 російських каналів, серед яких REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" та HD Life.

Про це пише місцеве видання Delfi з посиланням на голову Національної ради електронних ЗМІ (NEPLP) Іварса Аболіньша.

Він пояснив, що рада не знайшла офіційного представника цих каналів в Латвії, який міг би дати згоду на поширення програм.

Попередній представник - компанія Tem LV повідомила, що з 1 лютого не має прав на ці програми. Ця компанія є частиною холдингу Baltijas mediju alianse, бенефіціару якому висунули звинувачення в порушенні міжнародних санкцій.

"Щоб захистити латвійський інформаційний простір, NEPLP буде посилено перевіряти всі програми в реєстрі програм, що ретранслюються, і якщо констатуватиме схожі випадки, буде діяти відповідно", - заявили в регуляторі.

Член ради Яніс Еглітіс повідомив, що заборона не пов'язана зі змістом каналів і буде тимчасовою, поки не зголоситься новий тримач прав на їх поширення.

Нагадаємо, що напередодні Латвія заборонила російський телеканал "Росія РТР" за мову ненависті проти України в передачі "60 хвилин".

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва називали Україну терористичною державою, а колишнього президента Петра Порошенка - терористом. Під час дискусії Скабеєва запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

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