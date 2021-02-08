Нідерланди продовжили комендантську годину до весни

За даними медиків, ситуація з поширенням коронавірусу та кількістю госпіталізацій в країні гірша, ніж очікувалося.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити до 2 березня нічну комендантську годину, введену по всій країні для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє ”Інтерфакс-Україна”.

За словами глави міністерства Ферда Грапперхауса, група медичних експертів "строго попередила (уряд) про ще більше зростання темпів поширення заразного британського варіанту (COVID-19) і рекомендувала залишити комендантську годину в силі".

Очільник МОЗ країни також зазначив, що за даними медиків, ситуація з поширенням коронавірусу та кількістю госпіталізацій гірша, ніж очікувалося.

У країні з початку пандемії COVID-19 виявили понад 1 млн заражень, понад 14 тис. Інфікованих померли.

15 грудня уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну.

Комендантська година у Нідерландах діє з 23 січня. Згідно з цими обмеженнями, з 21-ї до 4:30 жителі країни не повинні виходити зі своїх домівок. Штраф за порушення комендантської години становить 95 євро.

24 січня в багатьох містах почалися безлади, які нідерландська поліція назвала найгіршими за останніх 40 років.