Як Канада допомагає розвивати Україну. Невідомі деталі відомих подій

Нещодавно ми відзначали 29-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Канадою . Країною, з якою нас пов’язують не лише спільні економічні проєкти, а й тісні історичні та культурні зв’язки, скріплені наявністю понад мільйонної громади канадців українського походження. Більшість українців навіть не здогадуються, скільки всього ми розробили і продовжуємо впроваджувати стратегічних напрямків за цей час з цією країною.

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Ось наприклад минуло тижня ми поглибили наші взаємовідносини з Канадою у сфері мобільності і підписали відповідні листи про наміри. Вже найближчим часом ми почнемо втілювати надзвичайно важливі кроки на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Ця країна, безумовно, є одним із ключових Західних союзників України у протидії російській агресії. З 2014 року Канада 12 разів запроваджувала санкції проти фізичних та юридичних осіб. Останній раз це відбулося наприкінці січня торік, коли Оттава оголосила про введення санкцій проти шістьох осіб за організацію незаконних виборів в окупованому Криму. В цьому контексті хотів би нагадати і про активне блокування Канадою відновлення участі Російської Федерації в минулорічному засіданні G7.

Завдяки нашим канадським партнерам тільки на початок 2021 року вже проведено підготовку близько 22 000 військовослужбовців ЗС України та Національної гвардії України на 460 різноманітних курсах. Також ми ведемо перемовини про можливість виділення додаткових 4,3 млн. кан. дол. на підтримку сектору безпеки та оборони.

Хочу відзначити нашу співпрацю з Канадою в контексті вирішення питань, пов’язаних зі збиттям українського літака рейсу PS752 над Тегераном. Активна кооперація та координація зусиль в рамках Міжнародної групи координації та реагування, створеної на рівні міністрів закордонних справ постраждалих держав, та формування єдиної спільної позиції дозволяє сподіватися на досягнення основної мети перемовин, а саме забезпечення прийняття на себе Іраном у повній мірі відповідальності за збиття літака та здійснення Тегераном належної компенсації родинам загиблих за це міжнародно-протиправне діяння.

Звичайно окреме місце у наших двосторонніх відносинах займають спільні інвестиційні проєкти. І тут я не можу не згадати про розпочатий комплексний діалог між Міністерством оборони України та канадською компанією BlackIron. Проєкт, вартістю в понад $1,1 млрд., розроблявся впродовж восьми років. Завдяки ньому у Кривому розі може розпочатися будівництво кар’єру з видобутку залізної руди і гірничо-збагачувального комбінату на території Шимановського родовища біля с. Рудникове. У разі його успішного завершення, а я вірю, що саме так і станеться – це буде найбільша інвестиція в промисловість України за останні п'ять років. Вже не кажучи про створення нових робочих місць та надходження додаткових коштів у громади.

Продовжуючи тему залучення інвестицій вважаю, що на сьогодні перед нами стоїть амбітне завдання розширити дію українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, що відкриє нове вікно можливостей для українського бізнесу.

Для мене особисто Канада посідає особливе, навіть унікальне місце у зовнішньополітичній діяльності. Переконаний, що попереду нас чекає багато нових спільних проєктів та домовленостей.