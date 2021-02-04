Повернення ПДВ у січні 2021 vs 2020 роках

Аналізуючи динаміку повернення ПДВ у січні 2021 року можна робити такі висновки:

1. На 5 млрд грн зменшилася загальна сума повернення ПДВ у 2021 році у порівнянні з 2020 роком. Це є однією з причин чому у порівняні з минулим роком збільшилися загальні надходження до державного бюджету за підсумками січня 2021 року.

2. Зменшення відбулося коштом зменшення частки повернутого ПДВ з терміном більше ніж 60 днів з дати реєстрації (з 6,4 млрд до 0,8 млрд грн).

3. Таку особливість можна схарактеризувати, як результат того, що у грудні 2019 року, ПДВ декларації ДПС «блокували»/ направляли на додаткову перевірку, в рамках чинного законодавства. Це сприяло перенесення повернення бізнесу ПДВ з грудня на січень, а Уряд мав можливість «спокійніше закрити» бюджетний рік. У грудні 2020 року такого роду активностей масово не спостерігалося.

4. Повернення ПДВ у грудні 2020 року практично в повному обсязі підвищило збалансованість бюджетної системи 2021 року та забезпечило не спотворення бюджетних даних.

5. У січні 2021 року кожна п’ята гривня з повернутого ПДВ (20% або 2,6 млрд грн) поверталася бізнесу, у терміни не більше 15 днів з дати реєстрації податкової накладної.