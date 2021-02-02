Наше восприятие коронавируса: цифры и ощущения

Коронавирус стал самым популярным и обсуждаемым событием последнего года. Согласно статье журнала Forbes названы самые используемые слова 2020 года «самоизоляция» и «обнуление».

Фото: acatutor.org

Согласно опросам Социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября 2020 года среди украинцев, 59% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% - редко. 8% вообще не интересуются такими новостями.

Весь мир спорит: разработка ли это, или настоящая болезнь? Стоит бояться или жить обычной жизнью и не обращать никакого внимания? Коронавирус надуманная или реальная проблема?

Как же коронавирус изменил нашу жизнь? Несколького мы можем положиться на наше государство и оправдает ли оно наши ожидания?

С недавних пор в мире появилась вакцинация, которая должна помочь нам, но тем не менее, озадачивает ещё больше : вакцинироваться или нет, какую вакцину выбрать, какой возрастной категории стоит это делать.

В нашей голове постоянно звучит вопрос: закончится ли эта эпоха коронавируса или нет? А если да, то когда ?

Но по моему мнению, мы забываем главное. С одной стороны, мы настолько малы, слабы и беспомощны, что вирус около 5 микрон смог разрушить все то, к чему мы привыкли, но с другой стороны – какие же мы сильные, что можем адаптироваться к любым условиям!

Сейчас весь мир в процессе приспособления к новой реальности и главным посылом является то, что мы можем стать лучше, чем мы были.

Прежде всего нужно понять что наши реакции можно условно разделить на три типа:

1. Паника – у человека возникает сильный страх и плохие мысли, растерянность и тревожность, в социальной психологии считается заразной, так как она может распространяться на множество людей.

2. Отрицание – психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. Проявляется как отказ признавать существование чего-то нежелательного. Каждый день в СМИ мы слышим о людях, которые отрицают существование коронавируса, говорят что не стоит переживать, а тем более что-то делать.

3.Взвешенность или осознанность. Принятие информации, анализ, критичность мышления, поиск легитимных достоверных доказательств.

Каждый из нас испытывал эти три состояния, иногда сразу, иногда периодами, а бывало что и в течении одного дня.

Но я считаю, что мы должны приучать себя к адекватному анализу, к взвешенности и относить себя к осознанной категории, быть реалистичными, думать и правильно воспринимать получаемую нами информацию.

Используя все три типа, трезво и разумно поступать, взяв под контроль панику, не отрицая данность и сделав акцент на осознанность!

Наверное тогда вирус и перестанет быть угрозой, мир будет другим! Мы будем другими! Но какими – зависит только от нас!