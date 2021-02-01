Куди ми прийдемо з дешевими шкільними підручниками?

Цього року для учнів четвертих, восьмих класів середніх шкіл та закладів професійно-технічної освіти надрукують понад 10 млн підручників. Із державного бюджету на це планують виділити понад 555 млн грн. Відтак середня вартість написання та виготовлення одного підручника незначно перевищить 50 грн.

Фото: dt.ua

За показником фінансування видання навчальної літератури Україна залишається аутсайдером на європейському континенті.

Видати книжку за півтора євро?! Хіба це можливо? – дивуються європейці, коли чують ціну українського підручника, який держава закуповує для шкіл.

Здивування цілком обгрунтоване.

Приміром, в Угорщині, яка також забезпечує учнів та вчителів безоплатними навчальними матеріалами, підручник з рідної мови коштує 1570 форинтів (еквівалент 148 грн), а з предмета «Наш світ» - 4 000 форинтів (378 грн). У 2018 році на видання підручників для 1 млн учнів угорці витратили 12 млрд форинтів. Це понад 1,1 млрд у гривенову еквіваленті.

У Польщі комплекти навчальних матеріалів для учнів школи купують за кошти урядової субвенції. Підручники з трьох навчальних предметів для учнів 1-3 класів у 2020 році коштував 75 злотих, для учня 4-го класу (9 предметів) - 140 злотих, для учнів 5-6 класів (12 предметів) - 180 злотих, для учнів 7-8 класів (12 предметів) - 250 злотих.

Помножте злоті на 7,5 й отримаєте гривневий еквівалент – 562-1875 грн за комплект.

Але це ще не кінець арифметичних дій.

У 2021 році польський уряд збільшить фінансування шкіл для придбання підручників та дидактичних матеріалів аж на 20%. Бо зросли розмір мінімальної оплати праці, підскочив показник інфляції, збільшилися витрати видавців на створення обов'язкових цифрових версій підручників, доступних учням в Інтернеті. Чинники для підвищення вартості підручника, до речі, питомі й для української економічної ситуації. Проте один підручник для 8 класу у Польщі 2021 року коштуватиме державі 25 злотих (185 грн), а в Україні – 48 грн.

Польські підручники - не найдорожчі. Росія в останні роки виділяла на видання шкільних підручників від 500 рублів (185 грн) для учнів початкової школи до 780 рублів (285 грн) для учнів середніх класів. А середня вартість підручника, який використовується у німецькій школі, - не менше 25 євро.

Значно вища вартість закордонних підручників проте не зумовлена помітно більшими витратами на папір, картон та високоякісне поліграфічне виконання. Цей сегмент ціни примірника навчальної літератури приблизно однаковий і в нас, і в сусідніх країнах. Різниця у вартості підручників дозволяє відчути, «як много важить» інтелектуальна праця авторів, креатив дизайнерів та вправність редакторів - у десятки разів більше, ніж 50 гривень. Це найдорожчий ресурс, інвестиції у який найбільш вигідні, бо таке фінансування приносить розвиток.

В Україні ж практикується інший підхід – «фінансуємо, аби зекономити». Стимулів для появи сучасної навчальної літератури, з якою нові покоління українців здобували би базову освіту й якісно готувалися до професійної реалізації в житті, закладається вкрай недостатньо. Авторські винагороди за створення інноваційних підручників настільки низькі, що нові автори у підручникотворення практично не приходять. Запити на якісні підручники лунають і зі шкіл, і з батьківських спільнот. Проте як мотивувати фахівців писати нові підручники, якщо їм значно вигідніше займатися репетиторством або монетизацією своїх знань у соціальних мережах?

Кількість коштів, які держава витрачає на створення підручника як одного з найважливіших інструментів шкільної освітньої системи, напряму свідчить про зміст і якість цінностей, навичок і знань, які мали б отримати громадяни. Як і будь-який інструмент, він має бути якісним і не може бути дешевим.

Натомість дешеві для держбюджету шкільні підручники обертаються низькою якістю освітнього процесу, прогалинами у навчанні та знаннях учнів, невисокими шансами випускників здобути фах та високооплачувану роботу, а згодом - украй високими ризиками помилок у професійній діяльності. У підсумку страждають усі.

Уряду слід терміново переглянути підходи до фінансування створення та видання шкільних підручників. Інакше такі мізерні інвестиції у розвиток людського капіталу залишать примарними шанси країни посилити конкурентні переваги на світових ринках.