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Законопроєкт про якість шкільних підручників відправили на доопрацювання

За це рішення проголосували 226 народних депутатів.

Законопроєкт про якість шкільних підручників відправили на доопрацювання
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт № 3900 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.

За це рішення проголосували 226 народних депутатів, за прийняття за основу проголосував 161 народний депутат, передає Укрінформ.

"Необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується вкрай низькою якістю навчальної літератури, яка іноді містить дискримінаційні вислови та зображення, фактичні помилки, які викликають суспільний резонанс", - аргументував необхідність ухвалення закону голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Законопроєктом пропонувалося запровадження визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати; удосконалення розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти; визначення підходів до забезпечення якості навчальної літератури шляхом її експертизи.

Також пропонувалося поширити вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури; встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література; визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

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