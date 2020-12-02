Угорські депутати Європарламенту заявили про "громадянську війну" на Закарпатті

Депутати заявляють, що обшуки було політично мотивованими та спрямованими на залякування і тиск.

Депутати Європейського парламенту від правлячої партії Угорщини побачили у подіях на Закарпатті ситуацію "громадянської війни".

Про це йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту від партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), повідомляє Європейська правда.

"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", - сказано у заяві, яка є реакцією на проведені обшуки СБУ.

Депутати заявляють, що обшуки було політично мотивованими та спрямованими на залякування і тиск.

Вони вважають, що "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи". Депутати називають такі дії неприйнятними у державі, де діє верховенство права.

"У країні, асоційованій з ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський Союз і НАТО, такі події є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", - заявили вони.

Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, вони згадали про ухвалення законів Про освіту та Про мову як приклад порушення прав національної меншини, що "можуть мати серйозні наслідки".

Нагадаємо, 30 листопада СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Будапешт відразу відреагував на це, заявивши протест МЗС України та викликавши українського посла для консультацій.

Голова Закарпатської ОДА закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з обшуками в благодійному фонді. А МЗС України викликало посла Угорщини.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "неприйнятними" дії Служби безпеки України на Закарпатті, де 30 листопада, пройшли обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Також Сіярто поскаржився в НАТО на Україну через обшуки на Закарпатті. Він знову пригрозив заблокувати засідання Ради Україна-НАТО.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття.