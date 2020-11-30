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СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті

Слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці. Мова йде про фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі наші регіони. Також досудове слідство вивчає факти підтримки окремими українськими публічними діячами державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності, в тому числі у вчиненні дій з ознаками державної зради", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.

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