На Донбасі російські найманці двічі порушили мирні домовленості

У понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі двічі порушили мирні домовленості.
Про це пресцентр штабу операції Об'єднаних сил інформує у вечірньому зведенні.
Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.
Так само в районі Водяного українськими військовими був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Квадро" з перетином лінії розмежування.
"Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито", - повідомляють у штабі.
На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.