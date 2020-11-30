На Донбасі російські найманці двічі порушили мирні домовленості

Бойових втрат та поранень у лавах Об’єднаних сил немає.

У понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі двічі порушили мирні домовленості.

Про це пресцентр штабу операції Об'єднаних сил інформує у вечірньому зведенні.

Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.

Так само в районі Водяного українськими військовими був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Квадро" з перетином лінії розмежування.

"Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито", - повідомляють у штабі.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.