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Окупанти дистанційно замінували українські позиції та використали безпілотник

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Окупанти дистанційно замінували українські позиції та використали безпілотник
Фото: ukrinform.ua

Упродовж минулої доби на Донбасі збройні формування РФ дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати українців неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. 

Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Ввечері з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 листопада, на Донбасі збройні формування РФ шість разів порушили домовленості.

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