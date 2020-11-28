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У Дніпрі біля кафе, яке працювало попри заборону, сталася стрілянина

Відвідувачі зайшли через службові двері.

Сьогодні, 28 листопада у Дніпрі близько 5-ї ранку трапилася стрілянина біля кафе на вул. Короленка.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як з’ясували поліцейські, вказаний заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері. 

Фото: пресслужба поліції
Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.
Фото: пресслужба поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство)Кримінального кодексу України. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї. 

Фото: пресслужба поліції

Поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до хуліганських дій.

Також встановлено, що з початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації вказаного закладу. За фактами виявлених правопорушень складено 5 адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП.

Нагадаємо, у Дніпрі на Запорізькому шосе 10 листопада сталася стрілянина, поліція затримала двох чоловіків.

Затриманню передувала гонитва по Запорізькому шосе і переслідування автомобілів патрульними.

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