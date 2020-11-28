Як правильно робити звернення?

Написати скаргу або звернення від громадянина — перше, що ви маєте зробити, якщо хочете отримати результат від влади. Часто чиновники дійсно не знають про проблему або живуть за принципом: “Немає скарг — немає проблем”. Писати звернення можна з приводу будь-яких проблем, з якими ви щодня стикаєтесь: відсутність дорожнього знаку, неприбране сміття біля багатоповерхового будинку, аварійні дерева у дворі або набридлива алкоточка .

Спробую розповісти про всі варіанти звернень.

Звернення може бути письмове та особисте (усне). Надсилати письмове можна Укрпоштою або електронною поштою.

особисто (усно) є сенс скаржитися, якщо ви маєте час та натхнення або ж якщо від вашої присутності чиновника починає тіпати і вам це подобається. В іншому разі — бережіть свій час;

паперовий лист — для тих, хто не має інтернету. Або ж хоче для суду зафіксувати той факт, що звернення було доставлене (в такому разі використовується заказний лист);

електронний лист — зручно та дешево. Електронна пошта, на яку потрібно слати звернення, як правило є в розділі “звернення громадян” або ж внизу на сайті тієї структури, до якої ви звертаєтеся;

звернення через урядову гарячу лінію 1545 або на сайті ukc.gov.ua. Таким чином можна надіслати скаргу виключно органам виконавчої влади, тобто, в СБУ\прокуратуру не вийде, а от в міську раду на розруху і сифіліс біля будинку поскаржитися — цілком. З позитивних моментів — скарга на урядову гарячу лінію не загубиться, відповіді підвантажують до звернення.

Чому потрібно залишати звернення спершу від себе, а не одразу звертатися до депутата місцевої ради?

Часто виконавці не знають про проблему або живуть за принципом “немає скарги — немає проблеми”. В цьому випадку звернення “Вибачте, тут нас*ано вже місяць, приберіть” чудово спрацює. Залиште для депутатів складніші справи.

Наявність відписки або відсутності реагування може бути вашим додатковим козирем, якщо ви будете скаржитися далі. Наприклад, ЖЕК відмовився встановити обмежувачі для заїзду на газон. Його відмова може стати підставою для депутатського звернення не лише, щоб встановили обмежувачі, а і для притягнення до відповідальності за відписку.

Якщо ви отримали відписку, то чиновники вже не зможуть зробити вигляд, що не знали про проблему, коли до них звернеться депутат.

Що потрібно писати у зверненні?

1. Кому адресується звернення — відповідний орган влади.

*Спам на всі органи влади для початку є неефективним.

2. Від кого звернення. ПІБ, адреса, електронна пошта. За бажанням можна лишити номер телефону.

3. Стисле викладення фактів та коротке посилання на законодавство. Не потрібно цитувати Шевченка у зверненні та не потрібно улещувати чиновників. Від цього нічого не зміниться.

4. Дата, підпис.

Якщо я шлю електронним листом звернення, то в пеінті малюю підпис та вставляю його в документ, щоб було менше мороки. Ще один варіант - друкувати звернення, підписувати та фотографувати його і фотографію відправляти виконавцям.

Як розуміти, кому слати звернення?

Міськрада → Облрада → Адміністрація президента.

Якщо отримувач вашого звернення не вирішує проблему, але знає, хто вирішує - тоді він сам пересилае звернення цьому органу.

Я б радив слати звернення на урядову гарячу лінію ukc.gov.ua/ або 1545 і не заморочуватися. Оператори самі визначають та направляють звернення, кому потрібно.

Вжити заходів і надати відповідь мають від 14 днів з моменту отримання звернення, якщо відповідь не потребує додаткових уточнень, і до 45 діб, але при цьому вас мають про це повідомити. Часто чиновники люблять “тримати” відповідь до останнього дня і давати смачну відписку рівно в останній день відпрацювання звернення.

Звернення не дало результат, що робити далі?

Якщо ви впевнені, що ваше ваше звернення не спам, в якому немає сенсу (наприклад звернення до мера міста з вимогою повернути долар по 8), то тоді варто писати апеляцію. При чому апеляцію адресувати по міським питанням — до місцевого депутата або депутата Верховної Ради. Про те, як і куди писати для депутатських звернень я розпишу в наступній частині.