Европротокол экономит Украине ежегодно полмиллиарда гривен

Оформление ДТП при помощи европротокола экономит не только время и деньги водителей-участников аварии, но и средства государственных служб, особенно полиции и судов.

Европротокол – упрощенный способ оформления ДТП без вызова полиции. Он представляет собой специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии. Документ является основанием для оформления события в страховой компании и дальнейшей выплаты возмещения по ОСАГО пострадавшей стороне.

Нельзя забывать об еще одной стороне медали использования европротокола. Любое ДТП в большом городе вызывает ухудшение дорожного трафика. Если авария случилась в час пик, или на сложных участках дороги, то мы получаем многочасовые заторы, где стоят сотни, если не тысячи автомобилей. Надо ли говорить, что это нарушенные планы огромного количества людей, а также ненужные потери для экономической активности общества?

Ущерб от дорожных пробок в нашей стране оценить достаточно трудно: нет ни точных вводных данных, ни единой методики. Эту проблему озвучивают многие эксперты: отсутствие точного измерения силы заторов (сколько машин и как долго они стоят в пробках) делает ситуацию в Украине неизмеримой, следовательно, неуправляемой. В то время как во многих зарубежных странах дороги оборудованы датчиками, которые фиксируют в какое время, сколько и даже каких автомобилей перемещалось по улицам городов. Дополнительная информация приходит с камер видеонаблюдения. Все данные обрабатывает специальная компьютерная программа.

У нас определенные косвенные оценки можно сделать на основе опросов мобильности, которые проводились в Киеве в 2015 и 2017 годах. С их помощью эксперты определяют тренд в автомобилизации общества. И он неутешителен: по пессимистическим прогнозам, к 2025 году Киев может приблизиться к показателям 450 автомобилей на тысячу жителей, что почти в два раза больше текущего.

Это значит, что в Киеве-2025 одна средняя поездка может занимать больше двух часов времени, на час больше, чем сейчас. То есть дорога, например, из дома в офис и обратно будет длиться около четырех часов времени! Пугающие перспективы.

А ведь время – это буквально деньги. Деньги, которые, стоя в пробках, теряют люди и вследствие этого, экономика страны.

Давайте попробуем очень примерно, рамочно оценить, какую «цену» имеют ДТП и как влияет использование европротокола на эти потери?

Будем опираться на предположение, что каждое небольшое ДТП, подпадающее под возможность урегулирования по европротоколу, то есть без вызова полиции, создает пробку на полчаса.

Думаю, в этот момент многие автомобилисты улыбнулись, вспоминая многочасовые пробки, в которых им приходилось стоять из-за аварий, в том числе и небольших. Какие там полчаса! Практически у каждого водителя бывали ситуации, когда стоишь в заторе часами, а потом видишь ДТП, созданное двумя автомобилями со слегка поврежденными бамперами, которое стало его причиной. Но для наших оценочных задач остановимся на цифре длительности затора в полчаса.

Предположим, в среднем в такой пробке участвуют 200 автомобилей. Для оценки количества людей в них, а также общественном транспорте, для современных городов используется коэффициент 1,4.

Стоимость часа жителя Украины, исходя из средней з/п, на декабрь 2019 г. составляла 12260 грн. 12260/168=73 грн.

Это часто используемая методика – проводить оценку косвенных затрат, опираясь на стоимость рабочего времени людей.

Итого, за одну «пробку», вызванную небольшим ДТП, опираясь на вводные выше, тратится:

73 грн.*0,5 часа*200* авто*1,4 коэффициент = 10 220 грн.

В прошлом году количество ДТП, оформленных при помощи европротокола, превысило 47,5 тыс. шт.

Размер затрат, которых удалось избежать благодаря использованию европротокола в 2019 г.:

47,5 тыс.*10 220 грн. = 485,5 млн. грн.

Цифра впечатляющая. И мы еще не говорим о вреде экологии города от пробок, затратах автомобилистов на бензин, амортизацию авто и т.п.!

Решение проблемы дорожных заторов всегда системное. И увы, всегда долгосрочное, поскольку грамотное планирование застройки городов, введение новых развязок, развитие общественного транспорта требует больших инвестиций и времени на их реализацию.

То, что мы можем сделать прямо «здесь и сейчас», чтобы не усиливать пробки – соблюдать правила дорожного движения и пользоваться европротоколом, т.к. это быстрый способ оформления ДТП, не требующий вызова и ожидания полиции.

В настоящее время треть выплат по ОСАГО делается по ДТП, оформленным при помощи европротокола. В наших общих силах довести эту цифру минимум до 50%, и сберечь время и деньги как водителей, так и государства!

С условиями его использования можно ознакомиться здесь. Продвинутые автовладельцы также могут оформить электронный европротокол с любого гаджета с доступом в интернет – сайте или скачав приложение «Мой полис» на Apple Store или Google Play.