Про затримки з оплати платежів Казначейством

На рисунку представлені щоденні дані платежів де кольорами відзначена різниця між датою формування платіжного доручення та датою його сплати.
Вибрано п’ять часових відрізків, які відповідно відзначені різними кольорами:
1) до 2 днів
2) від 3 до 5 днів
3) від 6 до 8 днів
4) від 9 до 14 днів
5) понад 15 днів
Видатки загального фонду державного бюджету в переважній більшості випадків сплачуються протягом перших двох днів з дня складання платіжного доручення (рисунок 1). Бувають окремі дні, коли сума платіжних доручень групи від 3 до 5 днів переважають суму платіжних доручень, які оплачуються відразу. За останні два місяці (61 день) таких днів було 4.
Проте, для коректності висновків слід дивитися конкретно на вид видатків, оскільки в дану когорту платежів, через процедурні особливості, попадають видатки на соціальні виплати (КЕКВ 2730).
86% всіх платежів Казначейством сплачують протягом перших двох днів з моменту складання платіжного доручення, ще 13% платежів сплачують протягом наступних трьох днів (рисунок 2). Існують окремі платіжні доручення термін оплати яких становить понад 15 днів, проте їх не багато 0,9%.
Якщо говорити про придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) то 67% всіх платежів здійснюються протягом перших двох днів, а 99% всіх платежів сплачуються протягом 5 днів з дати складання платіжного доручення.
Наразі тенденція листопада не відрізняється від тенденції жовтня. 99% всіх платежів сплачуються протягом перших п’яти днів.
NB. Вихідні та не робочі дні виключені з розрахунку, що забезпечує коректність розрахунків.