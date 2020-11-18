Сколько европротокол экономит для госбюджета?

Большинство украинских автовладельцев знают о европротоколе как об удобном способе оформления ДТП. К тому же, европротокол выгоден финансово для виновника аварии, так как оформляется без вызова полиции, и виновному водителю не придется платить штраф в размере 340 грн.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Напомню, европротокол – упрощенный способ оформления ДТП без участия полиции. Он представляет собой специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии. Документ является основанием для оформления события в страховой компании и дальнейшей выплаты возмещения по ОСАГО пострадавшей стороне.

За прошлый год с европротоколом автовладельцы сэкономили только на штрафах свыше 16,2 млн. грн, не считая затрат времени и сил на поездки в суд.

Важно то, что европротокол имеет социальную ценность и эффективность – он экономит ресурсы государственного бюджета, которые могут направляться на решение других задач.

Каков масштаб этой экономии? Давайте попробуем приблизительно оценить, опираясь на данные о количестве ДТП, оформленных при помощи европротокола в прошлом году – свыше 47,5 тыс. случаев.

Итак, что включают затраты государства в случае обычного оформления ДТП, без европротокола, с участием полиции?

1. Оплата работы сотрудников полиции, выезжающих для оформления ДТП.

Обычно задействован экипаж в составе двух человек. В качестве рабочей гипотезы примем, что приезд/отъезд с места ДТП и его оформление занимает у полицейских около часа.

Зарплата сотрудников полиции – 10-13 тыс. грн. Это минимально, без учета надбавок. За среднюю цифру з/п берем 11,5 тыс. грн., стоимость часа работы сотрудника полиции, исходя из нее – 11 500/168 рабочих часов в месяц = 68,5 грн.

Итого, оплата труда сотрудников Нацполиции при оформлении одного ДТП составляет (экипаж 2 чел.):

68,5*2= 137 грн. + ЕСВ (38,6 грн.) = 175,5 грн.

Запомним пока эту цифру и перейдем к оценке других расходов полиции.

2. Амортизация автомобилей и прочие затраты на них.

Национальная полиция преимущественно использует автомобили Тойота Приус ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.

Наиболее простой способ расчета размера амортизации, который мы применим, базируется на разнесении амортизационных расходов равными частями на весь период эксплуатации автомобиля (6 лет).

Нам необходимо оценить, какова сумма амортизации в пересчете на один час времени, который экипаж патрульной полиции в среднем тратит на оформление ДТП.

Амортизация в час: 800 000(стоимость авто)/6 (лет эксплуатации)/365 дней /16 часов (две смены работы) = 23 грн.

Затраты топлива: предположим, что экипажа при оформлении ДТП проезжает около 20 км. В таком случае, средний расход топлива - до 1,5 л, что при нынешних ценах оставляет 27 грн*1,5 литра = 40,5 грн.

А есть еще затраты на обслуживание и ремонт автомобилей, страхование и т.п.!

Так сколько всего сэкономило за прошлый год денег государство на тех ДТП, которые были оформлены с помощью европротокола? Подводим итоги наших расчетов:

Затраты на оплату работы сотрудников полиции: 47 500 (европротоколов)*175,5 грн.= 8,3 млн. грн.

Амортизация и бензин на автомобили полиции: 47 500 (европротоколов)* (23+40,5) = 3 млн. грн.

Итого затраты полиции, по минимальным примерным оценкам: 8,3+3 = 11,3 млн. грн.

Если ДТП оформляется по обычной процедуре с участием полиции, то дело обязательно рассматривается судом, это тоже затраты, ложащиеся на плечи государства. Попробуем оценить и их. Будем опираться на гипотезу, что одно дело рассматривается около получаса.

1. Оплата работы судей:

63000 (месячная зарплата)/168 (количество рабочих часов в месяц) = 375 грн./час.+105 грн. (ЕСВ) = 480 грн.

Итого затраты государства на оплату работ судей: 47 500 (количество европротоколов)*(480)*0,5 (полчаса) = 11,4 млн. грн.

Разумеется, для того чтобы судьи могли выполнять свои обязанности, им необходимо помещение, наличие помощников, сотрудников канцелярии, канцтоваров, офисной техники и т.п.!

2. Прямые почтовые затраты судебной системы на оповещение участников ДТП (доставка заказного письма каждому участнику ДТП):

47 500 (количество европротоколов)*17 грн. (стоимость рекомендованного письма)*2 (участникам) =1,6 млн. грн.

Итого затраты государства на рассмотрение дел по ДТП, минимальная оценка:

11,4 млн. +1,6 млн.= 13 млн. грн.

Итого все затраты государства (работа полиция и судебной системы):

11,3+13 млн.= 24,3 млн. грн.

Таким образом, за прошлый год использование европротокола, по самым скромным оценкам, сэкономило государству свыше 24 млн. грн.

Много это или мало? С одной стороны, цифра не выглядит громадной в рамках общей суммы бюджетных расходов. С другой – она воспринимается совсем иначе, если каждый из нас подумает о массе острейших проблем украинских граждан, для решения которых требуется государственное финансирование.

Кроме того, давайте еще раз обратим внимание на две цифры, упомянутые в этом посте, вместе:

· штрафы за прошлый год по ДТП, которые были оформлены европротоколом, составили бы 16,2 млн. грн.

· самые скромные оценки расходов государства на администрирование оформления ДТП обычным способом, дают цифру порядка 24,3 млн. грн.

То есть государство тратит больше денег на администрирование процесса оформления ДТП, подпадающих под европротокол, чем получает от них штрафов! Это неэффективно.

Правильным выходом из этой ситуации будет активное использование европротокола в тех случаях, когда это возможно. В некоторых странах ЕС есть даже практика, когда водителей штрафуют за создание пробок и ожидание полиции при ДТП, где нет ущерба жизни и здоровью, то есть когда автовладельцы должны были, но не воспользовались европротоколом.

Ресурсы государства ограничены, и не только финансовые. Используя европротокол, автовладельцы способствуют быстрому получению помощи полицейских тем, кому она остро нужна, не отвлекая полицию на небольшие ДТП.

Оформить ДТП при помощи европротокола - простое действие, помогающее нам всем, всему обществу, сделать жизнь комфортнее. Автовладельцам стоит внимательно изучить условия пользовании европротоколом и смело применять его для оформления ДТП.

Оформить электронный европротокол можно на сайте или скачав приложение «Мой полис» на Apple Store или Google Play.