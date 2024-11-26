150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?

Цими вихідними в інформаційному просторі з’явилися тексти від людей, так чи інакше дотичних до проблеми постраждалих від війни громадян України. Тема цих повідомлень – повернення внутрішньо переміщених осіб на постійне проживання на тимчасово окуповані території. У кожному з цих дописів говорилося про факт масовості повернення в окупацію.

Фото: EPA/UPG

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука написав: «Майже 99% біженців, з якими я спілкувався, повертаються на окуповані території». Велике питання, чому колишній посадовець називає громадян, які виїхали з окупації на підконтрольну територію Україні «біженці», але зараз не про це.

Також в інформаційному просторі з’явився допис народного депутата України Максима Ткаченко про те, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. В окремих публікаціях називалася цифра 400 тисяч.

Як реакція на ці публікації з’явилися статті із вже традиційними заголовками: “ті хто виїжджає є жертвами обставин чи зрадниками?» Цієї теми я торкнулася в попередній публікації. Наразі хотіла поговорити про оприлюднену статистику тих, хто повертається в окупацію.

Мене, яка вже 10 років працює в організації, яка надає допомогу постраждалим від війни та приймає звернення на гарячу лінію турбує питання – звідки взялася така цифра? Хто та як проводив підрахунок? Кого опитували? З досвіду нашої роботи протягом тривалого періоду можемо сказати наступне – заявляти про свій виїзд в окупацію (якщо він таки планується) люди бояться та не хочуть. Питання щодо повернення викладаються ними у вкрай завуальованій формі. Ніхто не говорить про це прямо. Важко уявити як 150 тисяч (або 400 тисяч) людей розповіли, що вже повернулися в окупацію. Було проведене опитування? Чи, як це відбувалося? Коли походження інформації декларується і не вказується першоджерело – це одразу викликає недовіру та звучить декларативно. Як у даному випадку.

Про захищеність цифр може говорити і шлях, який має подолати людина, щоб виїхати з підконтрольної території в окупацію.

Уявімо собі людину (внутрішньо переміщену особу), яка виїхала з тимчасово окупованого регіону та проживає на підконтрольній території. У неї не вистачає грошей на оренду квартири, вона не може знайти роботу. Отримує виплати допомоги на проживання від держави (або не отримує їх, як це часто буває). На певному етапі через нестачу грошей вона вирішила все - таки виїхати на окуповану територію (повернутися додому). Який шлях вона має подолати? Наразі ЄДИНИЙ шлях в’їзду на окуповані території через рф (іншого шляху немає). Зараз єдиний спосіб потрапити на територію росії громадянам України – через аеропорт Шереметьєво (москва). Аби дістатися до цього аеропорту людина має подолати складний шлях - виїхати з України через територію третьої країни (переважно обирають Польщу). З Польщі літаки на москву також не літають, тому потрібно їхати до Мінська (саме з аеропорту Мінська летять літаки до Шереметьєво). По прильоті до вказаного аеропорту громадяни України проходять наджорстку «фільтрацію» спецслужбами рф. Перевіряється все - переписки в телефоні (навіть видалені), ставляться провокаційні питання. З досвіду нашої гарячої лінії, зі 100 громадян України, які проходили фільтрацію в московському аеропорту 80 – не пройшли її та повернулися назад. Ба більше, уся поїздка обійдеться в значну суму, яка для багатьох людей, що опинилися в складних матеріальних умовах, є недоступною. Чи зможуть вони доїхати? На нашу думку, ні. А якщо іхати разом із сім'єю, то сума витрат стане ще більшою. Крім того, враховуючи жорсткість фільтраційних заходів, для того, щоб повернулися 150 тисяч людей – потрібно роки.

Як була нарахована така кількість – залишається великим питанням.