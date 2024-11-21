В Україні запроваджують систему обліку немайнової шкоди українцям, завданої війною

Це інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт “Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти Україниˮ. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Ця законодавча ініціатива запроваджує Систему обліку немайнової шкоди – важливий інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну. Він також регулює створення та роботу Реєстру даних про дітей, депортованих або примусово переміщених через збройну агресію РФ проти України.

Міністерство зазначає, що Україна переживає безпрецедентну агресію, яка завдала шкоди мільйонам громадян: загиблим і їхнім сім’ям, людям, що отримали інвалідність через воєнні дії, вимушеним переселенцям, дітям, які втратили батьків, та тим, хто зазнав насильства. У таких умовах надзвичайно важливо, щоб підтримка постраждалих розпочиналася одразу після фіксації інформації про них. Для цього державна політика повинна бути спрямована на оперативне виявлення постраждалих, оцінку їхніх потреб і забезпечення належної соціальної підтримки, допомоги та реабілітації.

З цією метою Мінсоцполітики впроваджує Систему обліку інформації про шкоду, основними напрямками роботи якої є:

облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

збір, консолідація інформації щодо постраждалих громадян та подальша допомога їм у верифікації даних щодо завданої шкоди;

облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок війни.

Ключовим принципом змін є забезпечення обмінів між різними державними реєстрами та базами даних для полегшення збору інформації та мінімального бюрократичного навантаження на постраждалу особу. Це дозволить максимально оперативно фіксувати завдану шкоду.

Надалі також планується запровадження можливості подання людиною повідомлення про завдану їй шкоду через Дію та ЦНАПи. У перспективі кожна постраждала особа матиме можливість через єдине вікно отримати повне досьє про завдану шкоду та доступні їй види підтримки.

Система обліку інформації про шкоду є тільки першим інструментом для побудови ефективної системи підтримки громадян, особистим немайновим правам яких завдано шкоди. Наступним кроком стане розробка та ухвалення комплексного закону про заходи з підтримки постраждалих, підготовку якого Мінсоцполітики уже розпочало. Впровадження Системи обліку дозволить потім побудувати ефективну систему підтримки постраждалих.