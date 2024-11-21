Рада підтримала у першому читанні посилення безпеки у школах

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти.

За основу законопроєкт підтримали 235 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Передбачається внесення відповідних змін:

Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити безпеку, виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки (наразі існують лише вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки).

Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проведенню профілактичної діяльності серед здобувачів освіти з метою запобігання вчиненню ними правопорушень.

Нова стаття 41-1 Закону України “Про повну загальну середню освіту”:

З метою створення безпечного освітнього середовища керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані:

вживати заходів для запобігання та/або недопущення чи припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу;

визначати правила перебування осіб на території та у приміщеннях закладу освіти;

забезпечувати огородження території закладу;

облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Додатково передбачається: