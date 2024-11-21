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Рада підтримала у першому читанні посилення безпеки у школах

Серед іншого, школи мають облаштовувати технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Рада підтримала у першому читанні посилення безпеки у школах
Ілюстративне фото
Фото: НУШ

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти.

За основу законопроєкт підтримали 235 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Передбачається внесення відповідних змін:

Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити безпеку, виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки (наразі існують лише вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки).

Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проведенню профілактичної діяльності серед здобувачів освіти з метою запобігання вчиненню ними правопорушень.

Нова стаття 41-1 Закону України “Про повну загальну середню освіту”:

З метою створення безпечного освітнього середовища керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані:

  • вживати заходів для запобігання та/або недопущення чи припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу;
  • визначати правила перебування осіб на території та у приміщеннях закладу освіти;
  • забезпечувати огородження території закладу;
  • облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Додатково передбачається:

  • визначення дотримання правил перебування осіб на території та в приміщеннях закладу освіти обов’язковим;
  • встановлення переліку заборон щодо перебування на території та у приміщеннях закладу освіти;
  • обмеження щодо осіб, які можуть бути залучені до охорони закладів освіти.
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