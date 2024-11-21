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Жоден суддя і прокурор, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засуджений

Деякі продовжують працювати. 

Жоден суддя і прокурор, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засуджений
Фото: EPA/UPG

Жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Майдану, і жоден суддя, який їх судив, зараз не притягнуті до відповідальності. Проти них немає жодного обвинувального вироку. 

Про це керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live. Він сказав, що понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі.

Відсторонити можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

"З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один", – сказав Донський.

Хоча загалом є десятки таких справ. 

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