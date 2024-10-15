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Передано до суду справи "беркутівців" щодо розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року

Тоді загинули троє мітингувальників, а ще троє дістали вогнепальних поранень.

Передано до суду справи "беркутівців" щодо розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року
Озброєні правоохоронці під час Майдану (архівне фото)
Фото: Олександр Тимошенко

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" і двох міліціонерів цього підрозділу у справі про масові вбивства активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

"Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві", - ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що командир роти спецпідрозділу "Беркут" і його підлеглі 20 лютого 2014 року приблизно о 9:00 перебували на вулиці Інститутській в районі пішохідного мосту. Діючи узгоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема - спецроти київського "Беркуту", вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю - помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. 

Унаслідок цього загинули троє мітингувальників, а ще троє дістали вогнепальних поранень.

"Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського "Беркуту" – так званою чорною ротою та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Після цих подій обвинувачені поїхали до міста Севастополь, де згодом перейшли на бік Російської Федерації та сприяли захопленню півострова.

  • 20 лютого 2014 року в центрі Києва було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 дістали вогнепальні поранення. За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, зокрема чотирьох посадовців і 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. 
  • Чотирьох працівників "Беркуту" засуджено. Щодо інших тривають судові процеси.
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