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Військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку "Армія+", - Міноборони

Наразі в "Армії+" є 11 видів рапортів: на відпустку, видача направлення, направлення і на допомогу. Найближчим часом у застосунку з'являться нові.

Військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку "Армія+", - Міноборони
застосунок для українських військовослужбовців «Армія+»
Фото: Генштаб

Із 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку "Армія+".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міноборони.

"Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться і створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

В Міноборони зазначили, що вже понад 1000 військових частин впровадили застосунок. 

Близько 4 тис. електронних рапортів уже опрацьовано в системі електронного документообігу (СЕДО) й отримано погодження або відхилено із зазначенням причини. Кожен четвертий рапорт, уже опрацьований через "Армію+", належить десантно-штурмовим військам (ДШВ), які є лідерами в цьому процесі.

Наразі в "Армії+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення і на допомогу). Найближчим часом у застосунку з'являться нові.

У Міноборони наголосили, що застосунок "Армія+" є захищеним і безпечним. Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів. Потужності застосунку розгорнуті в хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) і підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.

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